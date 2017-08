Vice-presidente da FAOM defende subida dos vales de saúde para os mais pobres

Leong Sun Iok, vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), propôs ao Governo considerar o ajustamento do valor dos cupões de saúde atribuídos às pessoas em situação de pobreza extrema e idosos.

Elisa Gao

O vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), Leong Sun Iok, defendeu ontem que o Governo deve tomar a iniciativa de estudar o ajustamento do valor dos cupões de saúde destinados àqueles inseridos em grupos vulneráveis, como pessoas em situação de pobreza extrema e idosos. “A sociedade civil propôs que o valor [dos cupões de saúde] seja adaptado aos idosos e à população mais vulnerável. Penso que o Governo pode considerar um ajuste apropriado”, disse o dirigente.

À margem do Dia da Saúde, organizado pela Clínica dos Operários de Macau, Leung Sun Iok fez três sugestões: serviço médico inteligente; o ajuste do montante dos cupões de saúde com base no Índice de Preços no Consumidor (IPC); e a não limitação do período de utilização dos vales de assistência médica.

O Programa de Comparticipação nos Cuidados de Saúde arrancou em 2009, com um subsídio de 500 patacas atribuídas a cada residente permanente para necessidades de saúde. Em 2013, o montante dos cupões aumentou para 600. Os vales podem ser utilizados entre o dia 1 de Maio e o dia 31 de Agosto do ano seguinte.

Relativamente à integração dos cupões de saúde nos serviços médicos inteligentes, Leung Sun Iok sugeriu a substituição do vale em papel por um em cartão, fazendo referência ao Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo que permite o pagamento através do reconhecimento do documento de identificação.

Quanto ao não estabelecimento de um prazo para utilização dos cupões e à sua substituição por cartões electrónicos, o Governo apontou, em hemiciclo, que deverá rever a situação e ponderar prolongar a validade para dois ou três anos e estudar a substituição do papel por cartão electrónico.