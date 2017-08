Torneio de basquetebol no Studio City abre guerra com federação internacional

A Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) ficou insatisfeita pelo facto do nome do torneio ser “Liga Asiática” e agora não quer reconhecer a competição. Os organizadores já alteraram o nome para “Os Super 8: Basquetebol por Convite em Macau”, mas garantem que não cancelam o evento.



A Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) ficou insatisfeita com a iniciativa promovida no casino Studio City, de organizar um torneio de basquetebol de pré-época e está a pressionar as equipas para deixarem a competição. A notícia foi avançada pelo jornal South China Morning Post.

Segundo os organizadores do evento “Os Super 8: Basquetebol por Convite em Macau”, nomeadamente o chefe-executivo Matt Beyer, a FIBA ficou descontente porque sente que o torneio decorre na sua jurisdição e porque teme a criação de uma liga concorrente.

Foi por essa razão que o nome inicial, que era “Liga Asiática”, foi alterado para “Os Super 8: Basquetebol por Convite em Macau”, deixando assim de fora a referência ao continente. Uma movimentação dos organizadores para mostrarem que não querem afirmar-se como concorrência à FIBA.

Agora, e apesar do torneio ser apenas de pré-epoca, ou seja, é constituído por jogos-treino que permitem às formações prepararem-se para a competição, a FIBA não quer reconhecer a prova.

Esta atitude proteccionista pode ser explicada em parte com o que acontece na Europa. Nos últimos dois anos, a FIBA tem estado numa guerra com a EuroLiga, para ver quem se afirma como a entidade que tutela a principal competição continental europeia de basquetebol.

“Eles estão a tentar proteger a jurisdição na Ásia, e nós acabámos por irritá-los, de forma não intencional, pela maneira como demos o nome ao torneio”, explicou Matt Beyer.

Outra das queixas apresentadas pela FIBA, aos promotores do evento, é o facto da competição “Taça dos Campeões Asiáticos” se realizar em Shenzhen, entre 22 e 30 de Setembro. Esta competição é tutelada pela FIBA e tem como objectivo escolher o Campeão Asiático, o melhor entre os campeões da Ásia. Porém, neste ponto, Beyer defende-se afirmando que quando os organizadores escolheram a data para o torneio de Macau, a 5 de Agosto, não havia nenhuma informação na FIBA, incluindo o portal e redes sociais, sobre aquela competição.

“De qualquer forma, o evento deles é muito diferente do nosso. Nem se pode considerar que há um conflito porque eles têm equipas do Golfo, da Ásia Central, do Médio Oriente e apenas duas vagas para equipas do Extremo Oriente”, justificou.

Apesar da polémica, o promotor diz que a competição em Macau vai mesmo acontecer entre 20 e 24 de Setembro. O torneio conta com equipas vindas de Interior da China, Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Filipinas.