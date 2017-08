Sistema de videovigilância da Praia Grande entra em funcionamento na quarta-feira

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) instalou entre Avenida da Praia Grande e a Praça de Jorge Álvares um sistema de videovigilância que entrará em funcionamento a 16 de Agosto, para evitar as irregularidades que afectam o funcionamento do trânsito.

Em comunicado, a DSAT e o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) dizem estar a implementar gradualmente câmaras de videovigilância nos troços mais congestionados da cidade, “para que se intensifique a gestão rodoviária e, ao mesmo tempo, prevenindo as irregularidades dos condutores que colocam em causa o bom funcionamento de trânsito”.

Este ano foram já instaladas câmaras na Avenida Comercial de Macau, na Rua de D. Belchior Carneiro, na Rua da Doca Seca, na Praceta da Serenidade, no cruzamento da Avenida do Nordeste e a Rua Central da Areia Preta, nos acessos do parque de estacionamento do Edifício da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, na entrada do Auto-Silo de Pak Kai e na Rua Sul do Patane. Será aplicada uma multa entre 300 e 600 patacas a quem estacionar ou parar ilegalmente.