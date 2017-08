Líder dos taxistas quer solução integrada no acordo com Alibaba

Wong Peng Kei, presidente da Associação da Indústria de Táxis, disse esperar que o Governo, a indústria de táxis e o público, construam uma empresa associada para a exploração da indústria de táxis.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Wong Peng Kei explicou que é motorista de táxi há 38 anos, e que só agora vê os residentes criticarem o serviço de táxi e os taxistas criticarem os residentes, sem que o problema se resolva. Sugere, por isso, que se encontre uma solução racional para o conflito instalado entre as partes.

Segundo a mesma estação, Wong Peng Kei sugeriu que o território aprenda com a prática das empresas de táxis do Continente, e que as três partes formem uma empresa associada ou um fundo de táxis, com o intuito de investir na manutenção e reparações e na compra de seguros para táxis.

O presidente da associação sugeriu ainda que a RAEM desenvolva uma aplicação de táxis que possa ser utilizada nestas viaturas, no acordo assinado com a Alibaba para a construção de uma cidade inteligente.