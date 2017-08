Hóquei em Linha: Sorteio obriga Macau a entrar ao máximo nível

O sorteio do Campeonato Mundial de Hóquei em Linha ditou que os adversários da selecção de Macau vão ser Japão, Taiwan e Índia. Em Nanjing, os comandados por Hélder Ricardo sonham conseguir chegar ao 15.º posto.

João Santos Filipe

Índia, Japão e Taiwan são as formações que a selecção de hóquei em linha de Macau vai ter pela frente no Grupo D do mundial da modalidade, que começa a 3 de Setembro e se prolonga até 9. Os adversário da formação orientada por Hélder Ricardo foram conhecidos na sexta-feira e não deixam qualquer margem de erro para o primeiro encontro.

“A nossa aspiração neste grupo é ganhar um jogo [o primeiro com a Índia], e depois, na fase seguinte, quando houver os cruzamentos com as equipas dos outros grupos, poder aspirar a mais uma ou outra vitória”, disse, ontem, António Aguiar, presidente da Associação de Patinagem de Macau, ao PONTO FINAL.

“O grupo é bastante forte… Não tivemos propriamente grande sorte. Contudo, podemos ver as coisas de outra maneira, temos uma equipa que é mais acessível. Mas isso não quer dizer que o jogo já esteja ganho à partida, nem isso nos passa pela cabeça”, considerou.

A selecção do território entra em acção a 3 de Setembro diante da Índia. No dia seguinte tem pela frente o Japão e, a 5 de Setembro, defronta Taiwan. Todos os encontros vão ser realizados às 09h40.

Contra Macau pode jogar o facto de ter o adversário teoricamente mais acessível logo no primeiro encontro, isto porque na estreia, normalmente, existe alguma ansiedade e a adaptação à pista e entre jogadores ainda não é total. Aspectos que tendem a tornar-se menos importantes com o desenrolar do torneio.

“O facto de ser o primeiro jogo dificulta-nos as coisas. Se fosse a segunda ou terceira partida, considero que seria melhor porque estaríamos melhor habituados ao campo e com um ritmo superior. Nesse aspecto, não gostei nada que o encontro com a Índia fosse o primeiro”, explicou António Aguiar.

Objectivo: Lugar entre os 15 primeiros

No último mundial, Macau ficou no 18.º lugar, num total de 24 equipas. Mas esta edição só tem 20 participantes, pelo que a Associação de Patinagem de Macau acredita que um lugar entre os 15 ou 16 primeiros, pode ser alcançável.

“Entre 20 equipas gostava de apontar para um lugar em 15.º ou 16.º, para fazer melhor do que na última vez. Tenho esperanças que possamos ganhar à Índia, e depois que nos calhe um adversário mais próximo do nosso nível”, frisou.

Após a participação no Grupo D, Macau vai cruzar-se com as equipas do Grupo E, onde ficaram Espanha, Hong Kong, Brasil e Colômbia. O encontro seguinte poderá acontecer a 6 ou 7 de Setembro, dependendo da classificação no grupo.

No que diz respeito à vitória final no torneio, António Aguiar aponta a República Checa, campeã em título, Letónia, Estados Unidos e França como os principais candidatos.