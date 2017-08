Empresa do deputado Chan Chak Mo com perdas de 16,9 milhões

O Grupo Future Bright registou um agravamento dos resultados na primeira metade do ano de 7,6 por cento, em comparação com o ano passado. Os prejuízos da pastelaria Yeng Kee, o fim do arrendamento da Casa Amarela e a abertura recente de restaurantes, explicam as perdas.

O Grupo Future Bright, do deputado Chan Chak Mo, registou um prejuízo de 16,9 milhões de dólares de Hong Kong, durante a primeira metade do ano. A informação foi revelada, na semana passada, num comunicado à bolsa de Hong Kong, mostrando que apesar das vitória contra o mecanismo das rendas, nem tudo são razões para sorrir para o membro da Assembleia Legislativa.

Segundo os números avançados pela empresa, só no segundo trimestre deste ano as perdas foram de 8,7 milhões, às quais se juntam perdas de 8,2 milhões de dólares do primeiro trimestre. Em comparação, com o mesmo período do ano passado, estes resultados representam um agravamento dos prejuízos de 7,6 por cento, altura em que foram registadas perdas de 15,7 milhões de dólares de Hong Kong.

O sector onde a empresa perde mais dinheiro voltou a ser o dos bolos secos para turistas, através da pastelaria Yeng Kee. Assim, nos primeiros seis meses do ano, esta área de negócios valeu perdas de 10,9 milhões, uma redução de 22,1 por cento dos prejuízos, que no período homólogo tinham sido de 14 milhões.

Também os restaurantes detidos pela empresa em Zhuhai, no centro comercial Huafa, apresentaram número negativos, neste caso de 6,2 milhões. Porém, o desempenho foi melhor do que nos primeiros meses do ano passado, quando os prejuízos tinham sido de 8,6 milhões.

Ainda no que diz respeito à restauração, a empresa teve de assumir perdas de 4,5 milhões, depois de optar por fechar um restaurante de comida ocidental no Campus da Universidade de Macau, na Ilha de Hengiqin.

Por outro lado, há perspectivas que os resultados possam ser invertidos, isto porque a performance do grupo ainda está a ser afectada pela abertura de novos restaurantes, como no hotel casino Parisian, onde a base de clientes ainda está a ser desenvolvida.

“Durante o segundo trimestre, o desempenho do grupo continuou a ser afectado negativamente pela abertura de novos restaurantes e áreas de restauração em centros comerciais como Hotel Parisian, e no Bistro Seul, em Hong Kong”, é explicado.

Os resultados têm igualmente em conta o facto da Casa Amarela, junto às Ruínas de São Paulo, não estar a gerar renda, ao contrário do que acontecia o ano passado, quando a empresa de roupa Forever 21 ocupava o espaço.

Finalmente, a empresa informou os investidores que desde Janeiro deste ano que está a construir as fundações do projecto na Ilha da Montanha, e que pediu um prolongamento do prazo para a construção. No entanto, a possibilidade de ter de pagar multas por atrasos no projecto não foi mencionada.