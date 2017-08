DSAT retira quatro carreiras da Praça Ferreira do Amaral

Com o intuito de aliviar a pressão rodoviária da Praça de Ferreira do Amaral e de aperfeiçoar os itinerários das carreiras de autocarros, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) concluiu os ajustamentos a efectuar antes do início do novo ano lectivo, em Setembro. Em causa está o cancelamento de algumas carreiras na faixa E da paragem “Praça de Ferreira do Amaral”, que passarão a fazer escala na paragem “Hotel Lisboa”. O ajustamento abrange as carreiras número 7, 10B, 28BX e 28C. De acordo com o organismo, o ajustamento implicará uma queda de 450 chegadas e partidas na paragem “Praça de Ferreira do Amaral”, o que permitirá melhorar o trânsito naquela zona.

