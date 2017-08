Distinção dupla para o cinema português no Festival de Locarno

Depois de Gonçalo Tocha, Pedro Costa e João Pedro Rodrigues, o Festival de Locarno volta a premiar o cinema português. Na edição deste ano, que no sábado terminou naquela cidade suíça, a distinção aconteceu em dose dupla. Cristina Hanes foi a vencedora do Pardino d’Oro para a Melhor Curta Internacional, no concurso Pardi di Domani, com “António e Catarina”. Já Pedro Cabeleira, leva uma menção especial na secção competitiva Cineasti del Presente, por “Verão Danado”.

Foi um raro reconhecimento do cinema português, com a distinção atribuída, este sábado, aos dois filmes em competição na 70ª edição do Festival de Locarno. “Verão Danado”, de Pedro Cabeleira, recebeu uma menção especial no concurso Cineasti de Presente. “António e Catarina”, de Cristina Hanes, foi o vencedor do Pardino d’Oro para a Melhor Curta Internacional, na secção competitiva Pardi di Domani. Dois realizadores distinguidos numa primeira obra. Em 2016, foi João Pedro Rodrigues a levar para casa o prémio de melhor realização, com a longa “O Ornitólogo”. O Leopardo de Ouro, o grande prémio do festival, foi nesta edição para o filme “Mrs. Fang”, do realizador chinês Wang Bing.

“Há três anos não fazia sequer ideia que ia ter um filme num festival e, depois das reacções que tive em Locarno, com pessoas a dizerem que adoravam o filme e outras a saírem a meio da sessão, não pensava mesmo que isto me ia acontecer”, confessou o realizador Pedro Cabeleira, em declarações ao jornal Público, que em três anos filmou “Verão Danado” em regime de auto-produção, com um orçamento inexistente.

Já a curta documental “António e Catarina” valeu à realizadora romena Cristina Hanes o prémio máximo da secção competitiva Pardi di domani para a melhor curta-metragem internacional. Produzido pela portuguesa Terratreme, o filme foi também realizado ao longo de três anos, na sequência de um mestrado no âmbito do programa transeuropeu DocNomads. “Este filme é uma viagem com Augusto, um homem 45 anos mais velho que eu, que conheci acidentalmente. Nesse momento, impressionada pela sua figura sedutora e enigmática tirei-lhe uma fotografia. Enquanto caminhávamos numa avenida de Lisboa, ele sussurrou-me ao ouvido ‘vamos dar as mãos e imaginar que estamos em Paris’”, conta a realizadora, no comunicado remetido pela sua produtora.

“Encontrámo-nos durante três anos no quarto dele, movidos pelo desejo de estarmos juntos. Quando terminei o filme fui surpreendida pela notícia da morte de Augusto e percebi que tínhamos partilhado os últimos três anos da vida dele”, explica ainda Cristina Hanes.

Na mesma nota, Tiago Hespanha, produtor do filme e sócio da Terratreme, assinala que “a diferença de idades, de línguas e histórias, foram as condições que tornaram um encontro tão improvável numa potente relação cinematográfica”. Hespanha diz ainda que a realizadora “explora temas tão universais como o desejo, o amor, a amizade e a morte”, e considera que “receber o Pardino d’Oro em Locarno é um reconhecimento extraordinário que vem premiar um filme simples movido pela urgência e o instinto de uma realizadora jovem com uma grande sensibilidade e enorme talento”.

De acordo com informação facultada pela produtora, a realizadora, nascida em 1991, concluiu, em 2016, o mestrado em Realização de Documentário, no DocNomads. Em 2013, terminou a licenciatura em Cinematografia, em Cluj-Napoca, na Roménia. Os seus filmes de escola foram seleccionados para o DocLisboa, o MakeDox, o Astra Film Festival, o Transylvania IFF e o DocuArt. Actualmente, Cristina Hanes encontra-se a trabalhar na sua primeira longa-metragem.

Premiados em Locarno foram ainda três filmes que, não sendo portugueses, contam com investimento português. “Milla”, de Valérie Massadian (uma co-produção da Terratreme) recebeu o Prémio Especial do Júri Cineasti del Presente. Já “9 Doigts, de F. J. Ossang” (em co-produção com O Som e a Fúria), leva o Leopardo de Melhor Realização no Concurso Internacional. “Era uma Vez Brasília”, de Adirley Queirós (também em co-produção com Terratreme), foi distinguido com uma menção especial na secção competitiva paralela Signs of Life.