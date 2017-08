Colectiva “Whatever You Make, Make It Yours” assinala 14º aniversário do Creative Macau

Dar espaço ao pensamento idiossincrático e individual, resgatado de uma sociedade que se faz cada vez mais colectiva, e desvendar ideias e experiências que servem de montra da criatividade e diversidade dos artistas de Macau. “Como se fosse um jogo, lançámos um conceito para os artistas interpretarem” e “a ideia é serem eles próprios e fazerem aquilo que realmente lhes apetece, dentro de uma expectativa de qualidade”, explicou ao PONTO FINAL Lúcia Lemos, fundadora e coordenadora do Centro de Indústrias Criativas, sobre a exposição colectiva que assinala o 14º aniversário da plataforma artística.

“Whatever You Make, Make It Yours” é o título da mostra colectiva que inaugura no próximo dia 28 e para a qual mais de duas dezenas de membros já aceitaram o convite. “Alguns já participaram nas exposições dos outros anos, mas também há caras novas”, apontou Lúcia Lemos, sublinhando que se mantém a lógica das edições anteriores ao dar-se destaque a diferentes expressões artísticas como fotografia, gravura, pintura a óleo ou pintura em azulejo.

“Os artistas tentam sempre mostrar a sua individualidade sem ter a intervenção de terceiros. Eu acho que eles também podem ser eles mesmo, se quiserem. O Creative Macau [Centro de Indústrias Criativas de Macau], muitas vezes, também é um trampolim para quem aparece”, disse a curadora ao PONTO FINAL.

Aida Carreira, Sílvia Sales, Lao Sio Kit, Rusty Fox e Denis Murrell são alguns dos nomes que vão apresentar as suas obras na mostra colectiva. Lúcia Lemos nota a realidade “muito diferente” e “sem paralelo” de Macau, com uma “amálgama de culturas, experiências e contactos”, que acaba por incidir nas criações de cada um destes artistas. “Se influencia? Tudo influencia, não é? (…) A comunidade que aqui vive é enorme. Cada vez está a ser mais mostrada porque há mais organizações, grupos e associações que mostram [trabalhos artísticos]. Há uma proliferação bastante grande daquilo a que nós chamamos de criativos”, considerou a coordenadora do Creative Macau.

No ano em que se marca o 14º aniversário da plataforma artística que conta já com mais de 500 associados, Lúcia Lemos afirma: “Estamos a crescer”. A curadora avançou que o Creative Macau tem em mãos a criação de um novo website com informações actualizadas sobre o centro e os respectivos membros. J.F.