Centro de computação em nuvem será em Macau

Lai U Meng, membro do Grupo para o Desenvolvimento da Cidade Inteligente da Comissão para a Construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer, afirmou que o centro de computação em nuvem, resultante do acordo entre o Governo e o grupo chinês Alibaba, é propriedade do território e será, com certeza, construído em Macau, ainda que ainda não esteja determinada qual vai ser a sua localização específica.

À emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Lai U Meng apontou que o acordo de cooperação entre Macau e a empresa de Jack Ma pondera factores como a tecnologia, a segurança, a integridade e a pertinência do serviço.

O acordo prevê que a cooperação inclua gestão de tráfego, serviços médicos, gestão urbana integrada e desembaraço aduaneiro. Lai U Meng referiu que o orçamento será feito tendo em conta os detalhes específicos do projecto e será incluído no orçamento anual do Governo. Apontou também que ainda não existem informações que mostrem que a inclusão seja realizada em 2018.

Lai U Meng garantiu que o Governo terá o direito de supervisionar o projecto e de fazer a gestão final. Questionado acerca do início das negociações entre Macau e Jack Ma, o membro do Grupo para o Desenvolvimento da Cidade Inteligente declarou não ter as informações necessárias para avançar detalhes precisos.