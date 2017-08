Fundada há quase três anos, a MASDAW dedica-se a resgatar os animais abandonados e feridos que encontra pelas ruas de Macau. A associação tem actualmente ao seu cuidado cerca de 130 cães e sobrevive através de trabalho voluntário e dos donativos que recebe. Entre os vários problemas apontados pela fundadora da MASDAW estão a falta de espaço para os animais e o estigma que diz ainda existir quanto à adopção.

Pouco mais de uma dezena de cães saiu ontem até ao espaço adjacente ao Jardim Cidade das Flores onde se passearam, sempre seguros pela trela dos voluntários da MASDAW (Associação para os Cães de Rua e o Bem-Estar Animal em Macau). Durante a tarde subiram ao palco que ali foi montado para se mostrarem ao público que com eles brincou e ficou a conhecer o trabalho da associação. Fundada em Novembro de 2014, a MASDAW promoveu ontem a sua primeira campanha de adopção, iniciativa que pretende organizar mais frequentemente e em conjunto com outros grupos do território. “O que faz sentido é que nós nos ajudemos uns aos outros, as associações têm de estar de mãos dadas, não pode estar cada uma a trabalhar para seu lado” disse Fátima Galvão, fundadora da MASDAW, em declarações ao PONTO FINAL.

Foram vários os problemas apontados pela dirigente associativa em relação à situação dos animais no território, desde logo a começar com a falta de espaço sentida em Macau. “Vivemos numa cidade que está cheia de turistas e no fundo os animais têm que andar todos com trela, nem nos trilhos podem correr à vontade. Não há um único sítio em Macau onde os animais possam correr livremente”, lamentou Fátima Galvão. Contra o obstáculo por vezes levantado da dimensão das casas, a fundadora da associação responde que “às vezes é um erro as pessoas pensarem que porque têm casas não muito grandes não podem adoptar os animais”.

“Macau, nesse aspecto, é uma cidade complicada porque a maior parte das casas são pequenas e portanto as pessoas procuram animais de pequeno porte. Infelizmente há uma coisa que é as pessoas comprarem os animais e comprarem gaiolas; e há animais que vivem em gaiolas a vida toda” conta Fátima Galvão. Como exemplo é apontado o Joker, um samoiedo cujo primeiro ano de vida foi passado nestas condições e que, por isso, desenvolveu uma atrofia nos quartos traseiros. Hoje em dia, “está muito melhor porque está há cerca de um ano em minha casa e é passeado todos os dias”, diz a dirigente associativa sem esconder na voz o orgulho ao ver o animal a passear-se e a entreter as crianças em seu redor.

Joker é um dos cerca de 130 animais que a MASDAW tem actualmente a seu cargo. Uma parte deles encontra-se no abrigo que a associação tem em Hac Sá, espaço que terá que deixar até ao final do mês. “Em princípio tínhamos que sair até 31 de Agosto mas ainda não conseguimos encontrar sítio. Neste momento os espaços que nós temos não são espaços onde muitos voluntários possam ir e portanto nós queríamos arranjar um ‘shelter’ [abrigo] onde as pessoas pudessem ir e interagir com os animais, pudessem levá-los a passear” diz Fátima Galvão.

A associação conta actualmente com o apoio de “cerca de sete a oito voluntários” que ajudam a alimentar, a passear e cuidar dos animais. May Kuok foi uma das voluntárias que ontem esteve presente na campanha de adopção e diz que “desde que esteja disponível e saiba que eles precisam de ajuda está pronta para ajudar”. Além de auxiliar com o transporte dos cães, o seu trabalho passa também pela tradução das informações divulgadas pela associação. É essencialmente através do Facebook, e no futuro através do website que se encontra em construção, que a MASDAW divulga o trabalho que tem vindo a desenvolver. “Nós somos todos voluntários portanto todo o trabalho que foi feito até hoje foi feito por pessoas que trabalham a tempo inteiro”, diz Fátima Galvão.

“NÃO É EUTANASIANDO QUE SE RESOLVE O PROBLEMA, NÓS TEMOS QUE RESOLVER O PROBLEMA NA NASCENTE”

Estaleiros de obras são os principais locais onde a associação recolhe os animais, contando ainda com os pedidos de ajuda que Fátima Galvão diz receber diariamente. “Ontem [sábado] recebemos um telefonema por causa de um pincher que tinha caído de um andar em Macau. Esteve uma hora na rua, está em muito mau estado, não sabemos se tem donos, se não tem, se foi atirado, se caiu”, aponta como exemplo. Quando questionada sobre se a MASDAW vai apresentar queixa deste caso, a dirigente associativa responde que “não vale a pena porque podem dizer que foi acidente e ninguém é punido porque deixa cair um animal pela janela”. “A lei [de protecção dos animais], apesar de ajudar, no fundo não ajuda muito aqueles que gostam verdadeiramente de animais porque é bastante permissiva em relação a quem abusa de animais”, critica.

Fátima Galvão aponta ainda o estigma que diz sentir quanto à adopção de animais “rafeiros”, que diz serem, na sua maioria, “ mais saudáveis do que animais de raça pura porque como são resultado de muitos cruzamentos, os mais fortes são os que acabam por sobreviver.” “O problema é a mentalidade, as pessoas têm mentalidade de novo rico em Macau e muitos só querem ter cães de raça pura porque os cães de raça pura é como se lhes dessem estatuto”, diz.

A MASDAW conta apenas com os donativos oferecidos mas a sua fundadora diz querer “começar a pedir apoios seriamente”. Porque é que não o fizeram nestes quase três anos? “Porque primeiro preferimos mostrar trabalho para depois pedir apoio”. “Nós não olhamos a limites para tratar dos animais. Há animais com glaucoma, nós tratamos esses animais, há animais atropelados com fracturas, são operados. É um bocado, primeiro faz-se depois vê-se como é que se resolve o problema do dinheiro. A nossa prioridade é o bem estar deles”.