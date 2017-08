Aplicação “quase zero” levou Gabriel Tong a escolher abster-se

O deputado, um dos proponentes da nova legislação, garante que apesar de tudo os arrendatários ficarão agora mais protegidos.

O facto de considerar que a aplicação do mecanismo de controlo de aumento das rendas seria “quase zero”, levou Gabriel Tong – um dos nove deputados que propuseram as alterações à lei das rendas – a abster-se, fazendo com que esta parte não fosse aprovada. As explicações foram avançadas pelo legislador em declarações à Rádio Macau, na sexta-feira.

Além do especialista em Direito, também o proponente Zheng Anting, ligado à comunidade de Jiangmen e Mak Soi Kun, optou por abster-se. No final esta parte da lei acabou por ser chumbada por um voto.

Ainda sobre o chumbo, Tong explicou que a aplicação seria quase zero porque só iria afectar os contratos celebrados depois da lei entrar em vigor, ou seja não afectando aqueles que já produzem efeitos actualmente.

Outro dos problemas, apontou o deputado, é o facto de não ter havido consenso sobre a forma como chegar a um índice, que depois seria aplicado para definir o tecto do aumento das rendas: “Há factores que eu acho que não são favoráveis à estabilidade do mercado e não ajudam, de facto, a aliviar tanto o arrendatário numa crise”, indicou Tong.

De acordo com a proposta levada à votação, o poder para accionar o mecanismo de controlo das rendas pertencia ao Chefe do Executivo, que tinha de ter em conta o Índice de Preços no Consumidor, Índice de Preços do Imobiliário de Macau, Índice de Inquérito às Necessidades de Mão-de-Obra e Remunerações.

Ainda sobre a lei, que prolongou para três anos o prazo mínimo de um contrato de arrendamento, Tong admite que “não foi totalmente conseguida”, mas que considera que as pessoas que precisam de arrendar casas ficam mais protegidas.

“Não sei se [a lei] consegue atingir todos os objectivos que nós pensámos no início. Mas de certeza, a lei fortalece a protecção do arrendatário”, defendeu.

Song Pek Kei nunca esperou abstenções de Zheng Anting e Gabriel Tong

A deputada Song Pek Kei, que a par de Leonel Alves, foi uma das que mais deu a cara pela aprovação das alterações à lei do arrendamento, definiu a abstenção dos proponentes Zheng Anting e Gabriel Tong como “totalmente inesperada”, segundo o canal chinês da Rádio Macau.

Por causa da abstenção dos dois membros da Assembleia Legislativa em causa, o mecanismo para controlo das rendas foi chumbado, por um voto.

O presidente da 3.ª Comissão Permanente da AL, Cheang Chi Keong, que discutiu o diploma durante quase dois anos, pediu “desculpa”, pelo facto das alterações não terem sido aprovadas na totalidade. Cheang, que deixa a AL no fim da corrente legislatura, considerou ainda normal que os deputados nem sempre estejam de acordo. Porém expressou o desejo de que o mecanismo possa ser aprovado na próxima legislatura.