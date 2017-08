Agente da PSP levou tinta do serviço para pintar a casa

Um chefe da Divisão de Apoio e Serviços da PSP foi detido por utilizar tinta comprada pelas autoridades para pintar a própria casa. O caso foi revelado na sexta-feira, pela Polícia de Segurança Pública.

Segundo as autoridades, o agente, que tem cerca de 50 anos, aproveitou-se do facto de estar responsável pela recolha dos bens comprados, para desviar parte da tinta adquirida para renovar o seu apartamento. O valor da tinta é de “alguns milhares de patacas”, disseram as autoridades, de acordo com a imprensa chinesa.

Porém, este não terá sido o primeiro caso do género, relacionado com o agente que entrou para a PSP em 1993, porque os registos indicam que houve outros bens que foram adquiridos, mas que não chegaram a entrar nas instalações das autoridades.