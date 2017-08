Turistas alertados para não viajarem para Jiuzhaigou

A Administração Nacional do Turismo da China emitiu um alerta de viagem nível 1 para as zonas afectadas pelo sismo em Jiuzhaigou, província de Sichuan da passada terça-feira. “As agências de viagem devem cessar a organização de excursões e transporte de turistas para as zonas afectadas pelo sismo, bem como organizar na maior brevidade possível a evacuação dos turistas que se encontrem nas zonas afectadas” pode ler-se no comunicado emitido pelo organismo.

A informação foi avançada pelo Gabinete de Gestão de Crises do Turismo (GGCT) que, por sua vez, “alerta os residentes de Macau para não se deslocarem neste período a Jiuzhaigou”. Até ontem não tinham sido remetidos quaisquer pedidos de assistência ao GGCT. Em caso de necessidade, os residentes podem contactar a Linha Aberta para o Turismo disponível 24 horas (2833300).

O sismo afectou a zona de Jiuzhaigou na passada terça-feira e atingiu a magnitude 7 na escala de Richter. 19 pessoas morreram e 247 ficaram feridas, 40 em estado grave.