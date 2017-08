Serviços de Saúde confirmam quarto caso local de dengue

Os Serviços de Saúde confirmaram ontem o quarto caso local de febre de dengue registado este ano no território. O doente não viajou nem saiu de Macau durante os 14 dias antes da manifestação de sintomas que começaram a aparecer no passado dia 6. Entre os dias 8 e 9, com a persistência dos sintomas, o homem de 27 anos recorreu ao Hospital Kiang Wu. Actualmente o paciente apresenta febre baixa e o seu estado clínico é considerado estável. Nenhum dos familiares com quem reside nem os colegas de trabalho apresentaram sintomas da febre de dengue.

Os quatro casos locais de febre de dengue referem-se a pessoas que moram ou se movimentaram na zona da Praia da Manduco. Desde 2014 que Macau não registava casos locais de febre de dengue.