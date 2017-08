Quase 16 mil pessoas aderiram ao programa de vacinação contra o cancro do colo do útero

Serviços de Saúde apelam a todas as residentes de Macau que se vacinem.

Até ao último dia de Julho, registou-se a participação de 15,792 pessoas na toma da vacina contra o cancro do colo do útero, financiada pelo Governo, e destinada às residentes com idade inferior a 18 anos – a idade considerada habitual. As alunas de 6º ano da escola primária são as principais destinatárias com idades compreendidas entre os 11 e os 13 anos, cuja taxa de vacinação atingiu os 90 por cento. Os números divulgados pelos Serviços de Saúde de Macau (SSM) referem-se ao período desde a inclusão desta vacina no programa de vacinação do território, em Setembro de 2013.

“Apela-se às residentes que ainda não foram vacinadas para tomar, com a maior brevidade possível, as três doses sucessivas da vacina antes da data referida”, lê-se em comunicado dos SSM. O programa “tem tido um bom funcionamento e a tomada da vacinação é satisfatória”, contudo o Governo alerta que a validade das vacinas contra o papilomavírus humano atribuídas a título gratuito às residentes que nasceram depois do dia 1 de Setembro de 1995, terá o seu termo até ao dia 31 de Maio do próximo ano.

Desde 2014, os centros de saúde têm enviado anualmente agentes para efectuarem a vacinação colectiva das alunas do 6º ano de escolaridade, sendo que a vacinação habitual foi efectuada desde há três anos até ao momento. De acordo com uma nota de imprensa, os SSM “lançaram o programa de vacinação às residentes que nasceram depois do dia 1 de Setembro de 1995 dado que, na altura, a maior parte são estudantes que frequentam escolas secundárias em Macau”.

A “vacina adoptada pelos Serviços de Saúde é quadrivalente; as três doses de vacinas normalmente são concluídas dentro de seis meses, a segunda dose deve ser administrada após dois meses da primeira dose e a terceira dose deve ser administrada após quatro meses da segunda dose”, ainda que o intervalo das três doses possa ser prolongado. Os SSM apontam, porém, que “é melhor concluir dentro de um ano”.