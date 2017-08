PJ entregou ao Ministério Público caso de homicídio de mulher de 71 anos

O caso de homicídio de uma mulher de 71 anos alegadamente cometido pelo seu marido, que ocorreu durante a madrugada de quarta-feira, foi entregue ao Ministério Público ontem de manhã, avançou a Polícia Judiciária (PJ) ao PONTO FINAL. Segundo informações avançadas pela PJ, os problemas do casal tinham começado há uma década e tinham levado o homem de 66 anos a regressar a Hong Kong, cidade onde nasceu. Apesar de separados, nunca foi pedido o divórcio e o homem regressou várias vezes a Macau ficando no apartamento onde residia com a sua mulher.

Terá sido este apartamento, localizado no Istmo de Ferreira do Amaral, a principal causa dos problemas dos casal e a razão pela qual o marido atacou a mulher na madrugada de quarta-feira. Há vários anos que se prolongavam os pedidos do homem para venderem o apartamento e assim obter metade do seu valor, pedidos que foram sempre rejeitados pela mulher. Na noite do crime, o homem terá voltado a tentar convencê-la a vender o apartamento mas sem sucesso.

Segundo informações da PJ, as armas do crime foram um par de tesouras e um cutelo. A emissora em língua chinesa da Rádio Macau avança ainda que a mulher estava a dormir quando foi atacada pelo seu marido. Após cometer o crime, o homem contactou a Polícia de Segurança Pública e permaneceu no apartamento até à chegada das autoridades. A vítima viria a falecer ainda nesse noite no hospital.