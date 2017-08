Nova unidade da rede San Miu abre portas em Seac Pai Van no arranque de 2018

A rede de supermercados San Miu será ampliada no primeiro trimestre do próximo ano com a abertura de uma nova unidade em Seac Pai Van. A informação foi avançada ontem por José Tavares. O presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) descreve o projecto como “coisa nova” e moderna, que trará nova projecção aos mercados locais.

Sílvia Gonçalves

No primeiro trimestre de 2018, a rede de supermercados San Miu vai abrir uma nova loja em Seac Pai Van, que estará de portas abertas 24 horas. A revelação foi feita ontem pelo presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). José Tavares diz tratar-se de “uma coisa nova” que vai “dar uma nova projecção” aos mercados locais. A nova unidade terá ainda uma área de restauração.

“É o novo mercado que nós estamos agora a projectar e que foi concessionado a uma empresa. Esta empresa já gere vários supermercados em Macau, tem muita experiência nesse sector. Neste momento eles já estão em fase de projecto, em obras, e, se tudo correr bem, em princípio para o ano, em finais do primeiro trimestre, teremos um novo mercado lá no Seac Pai Van”, avançou ontem o presidente do IACM.

José Tavares, que falou à imprensa à margem da sessão ordinária do Conselho Consultivo do IACM, descreveu um projecto que diz representar uma inovação no território. “É uma coisa nova que queremos introduzir em Macau, para dar uma nova projecção aos nossos mercados, assim uma coisa moderna. Espera-se que seja um sucesso porque eles já nos responderam que querem ter aquilo 24 horas a funcionar”. A que se seguiria a revelação: “É um supermercado que vocês conhecem, o San Miu”.

Sobre a mencionada modernidade do espaço, Tavares desvendou algo mais: “É um supermercado que tem 40 por cento de mercadorias que são elementos que nós encontramos no mercado, 60 por cento é tipo supermercado. Portanto são estas as condições que nós na altura propusemos. E também terá um espaço para restauração, eles têm 10 restaurantes no mesmo piso, mas noutra parte. Isto pode dar um grande apoio àquela comunidade de Seac Pai Van”, considerou.

Sobre a utilização do Centro Comercial de Seac Pai Van, os planos não se circunscrevem à nova unidade de venda a retalho de produtos alimentares, adiantou ainda o presidente: “Este ano ainda teremos o centro de Seac Pai Van a funcionar no sexto andar. E no último piso vai ser um jardim com equipamento de infância e também um café e uma esplanada. Queremos dar uma mais valia àquela estrutura toda”.

LICENCIAMENTO DE BANCAS DE AVES CONGELADAS ARRANCA NA PRÓXIMA SEMANA

José Tavares confirmou ainda que serão emitidas, na próxima semana, as primeiras licenças de exploração de bancas de aves congeladas nos mercados: “Penso que já para a semana vão ser emitidas licenças”. O presidente do IACM, que disse não saber quantas licenças serão emitidas nesta primeira fase, esclareceu que foram “cerca de 40” os pedidos de apoio recebidos para a alteração de funções das bancas dos antigos comerciantes de aves de capoeira, agora interessados em comercializar aves congeladas.