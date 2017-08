Mais autocarros públicos no arranque do ano lectivo

As três operadoras de autocarros do território reuniram com a Direcção dos Serviços de Assuntos de Tráfego (DSAT) e com o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) para preparar um conjunto de medidas para o início do próximo ano lectivo. A Transmac, a Nova Era e a TCM (Transportes Colectivos de Macau) concordaram em aumentar a frequência das partidas dos autocarros com maior capacidade de passageiros, em suspender o direito ao gozo de férias dos trabalhadores durante o período em questão e em destacar funcionários nas paragens mais movimentadas.

Cerca de 40 carreiras de autocarros vão aumentar a frequência de partida nos primeiros dias de aulas durante as horas de ponta da manhã e da tarde. Contudo, ficou por decidir se algumas carreiras vão passar a fazer escala apenas em determinadas paragens de forma a reduzir o número de veículos em circulação nos troços mais movimentados.