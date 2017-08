Macau regista ligeiro aumento de população no segundo trimestre

A população de Macau registou um ligeiro aumento de 100 pessoas entre o primeiro e o segundo trimestre do corrente ano, revelaram os Serviços de Estatísticas e Censos. No final de Junho último viviam no território 648.400 pessoas, menos 4.100 em comparação com o mesmo período homólogo. A população feminina (342.500 pessoas) representou 52,8% da população total.

Durante o período em análise nasceram 1.596 nados-vivos, mais 36 em termos trimestrais. Do total de nascimentos, 829 pertenciam ao sexo masculino e 767 ao sexo feminino. Nos primeiros seis meses de 2017 registaram-se 3.156 nascimentos, menos 147 em relação ao período homólogo.

No segundo trimestre de 2017 verificaram-se 513 óbitos, mais sete do que nos primeiros três meses do corrente ano. Os tumores foram a principal causa de morte no território tendo causado 189 óbitos. Seguiram-se as doenças dos aparelhos circulatório e respiratório, respectivamente com 127 e 93 mortes. Nos primeiros seis meses deste ano assinalaram-se 1.019 óbitos, menos 205 em relação ao período homólogo.

No período em análise diminuiu o número de imigrantes chineses (776) e também de indivíduos autorizados a residir em Macau (382), respectivamente menos 435 e 29 pessoas. Até finais de Junho estavam registados 178.694 trabalhadores não residentes, menos 1.185 do que no trimestre anterior.

Em relação aos casamentos foram registados 933 no trimestre de referência, menos 161 do que nos primeiros três meses do ano. Até finais de Junho último observaram-se 2.027 matrimónios, mais 44 em comparação com o período homólogo.