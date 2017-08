Macau não importou ovos contaminados da Holanda

A informação é avançada pelas autoridades holandesas: Macau não importou ovos provenientes daquele país durante o corrente ano. Ontem, ao dar conhecimento desse facto aos jornalistas, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) garantiu estar a acompanhar de perto o caso dos ovos contaminados, mantendo-se para isso em contacto com as autoridades holandesas.

O alerta foi dado no final do mês passado quando foram detectados ovos com origem na Holanda contaminados com fipronil, um insecticida cuja utilização em animais que se destinam ao consumo alimentar está proibido. Os ovos contaminados terão sido exportados para a Alemanha, França, Luxemburgo, Reino Unido, Suécia e Suíça.

A procuradoria holandesa anunciou ontem a detenção de dois directores de uma empresa que alegadamente utilizou fipronil em explorações avícolas. As detenções ocorreram depois de uma série de buscas a empresas realizadas ontem pelas autoridades holandesas em colaboração com as autoridades belgas.