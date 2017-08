Leonel Alves pediu a Vong Hin Fai que jogasse limpo

No decorrer do debate de ontem, a certa altura, o deputado Leonel Alves sentiu que as suas palavras tinham sido deturpadas pelo colega e também advogado Vong Hin Fai. As declarações de Vong fizeram Leonel ter uma reacção imediata: “Eu faço um protesto. Eu não disse nada disso. Vamos fazer jogo limpo!”, disse o macaense para o colega e o presidente da AL, Ho Iat Seng.

Recorde-se que Vong Hin Fai está a substituir Leonel Alves na lista que concorre às eleições pela via indirecta entre os lugares para os sectores de profissionais.