Jason Chao considera que CAEAL está a limitar liberdade de expressão

Jason Chao mudou o rumo da plataforma “Just Macau” por considerar que a Comissão para os Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) está a diminuir a liberdade de expressão. O antigo presidente da Associação Novo Macau disse ontem que está a recolher informações relacionadas com o processo eleitoral, apontando o seu foco de trabalho para a realização de uma análise pós-eleições e um relatório final.

“[A plataforma ‘Just Macau’] serve para supervisionar se a CAEAL está, ou não, a aplicar justiça no processo eleitoral. Contudo, recentemente, penso que está a ultrapassar a fronteira num sentido extremo, continuando a diminuir a liberdade de expressão”, disse Jason Chao aos jornalistas, à margem de uma conferência de imprensa sobre o acordo assinado entre o Governo de Macau e a empresa Alibaba.

O activista, que participou nas eleições para a Assembleia Legislativa (AL) em 2013, referiu que, “comparando com as eleições anteriores, não era necessário eliminar os conteúdos publicados online durante o período de proibição de propaganda; mas, este ano, todos são removidos; é de loucos”.

Já Sulu Sou reabriu a sua página pessoal de Facebook no dia 7 de Agosto. No dia anterior, enviou uma carta à CAEAL na qual pedia a resposta a sete questões, de forma a esclarecer a implementação do período de proibição de propaganda eleitoral. Ainda não recebeu resposta até ao momento. “Eu penso que a CAEAL deve explicar e responder por escrito. Nós estamos a utilizar este meio para comunicar com a CAEAL”, disse.

Sulu Sou apontou ainda que as dificuldades de implementação do regime eleitoral não estão relacionadas com a CAEAL e considerou que a legislação não se adapta às redes sociais nem aos novos meios de comunicação. “A Assembleia Legislativa deve rever o facto de ninguém ter assinalado os problemas na alteração da lei [eleitoral]; por isto, a CAEAL tem enfrentado tantos conflitos nas questões eleitorais e na implementação do regime”, salientou. Ao mesmo tempo, Sulu Sou reconheceu que o novo regime eleitoral é mais claro, nomeadamente quanto ao período de proibição de propaganda eleitoral. E.G.