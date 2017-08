Fong Chi Keong: Arrendar? Quando se recebe a casa de volta é uma aflição!

Durante a discussão de ontem Fong Chi Keong revelou que depois de uma má experiência, nunca mais quis voltar a arrendar fracções para habitação.

“Eu não sou senhorio porque não é um negócio com que possa lucrar. Depois de três anos a arrendar uma fracção, quando se recebe a casa e se olha para o estado dela é uma aflição. Está tudo estragado”, afirmou o empresário.

“Eu tive umas fracções que arrendei, mas depois para reparar tive que gastar um montante elevado. Também nunca ouvi um inquilino a dizer que paga uma renda barata, ou que o senhorio é bom porque cobra uma renda baixa. Em Macau as pessoas estão habituadas a ter serviços, sem pagar”, sublinhou.

No que diz respeito ao reconhecimento notarial das assinaturas dos contratos de arrendamento, Fong Chi Keong mostrou-se contra e diz que vai dificultar a partilha entre as famílias nas quais o homem tem mais do que uma mulher, aquelas que o deputado definiu como as mais tradicionais.

“Em certas famílias grandes, em que o homem tem muitas mulheres, depois com o reconhecimento notarial como é que faz a partilha da herança? É uma prática que não está definida na lei. Agora, se passarem a pedir o registo notarial, como é que se prova? Nessas famílias com muitas esposas não há saída legal, temos de seguir a prática dos tempos”, defendeu o deputado.

Outro dos pontos abordados por Fong Chi Keong foi o problema dos inquilinos que não cumprem os contratos, que não pagam a renda ou que recusam a deixar as fracções: “Muitos residentes trabalharam durante muito tempo para poderem receber uma renda, quando envelhecessem. Mas com o reconhecimento de assinatura, mesmo assim não conseguem garantir que vão ter a questão dos inquilinos faltosos resolvida. Por isso, não concordo com esse ponto”, frisou.

J.S.F.