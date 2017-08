Empréstimos para habitação aos não residentes registam queda de 90%

Os empréstimos hipotecários para habitação aprovados no mês de Junho aos não residentes registaram uma diminuição de 92,7% face ao mês anterior. Os bancos de Macau concederam empréstimos no valor de 108,3 milhões de patacas aos não residentes no mês em análise, valor que em Maio se tinha fixado em 1,48 mil milhões de patacas.

No mês de Junho os empréstimos para habitação aos residentes locais representaram 97,8% do valor total, tendo-lhes sido concedido mais de 4,7 mil milhões de patacas. Este valor corresponde a um aumento de 11,5% face ao mês anterior e de 30% em comparação com o período homólogo.

Em relação aos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias, em Junho foram concedidas aos residentes locais 5,9 milhões de patacas e aos não residentes 116 milhões. Tais valores correspondem, respectivamente, a um aumento de 172% e a uma diminuição de 89,9% face ao mês de Maio.