Angela Leong assinou parecer, mas atacou comissão e disse não ter sido ouvida

Apesar de ter assinado o parecer da 3.ª Comissão Permanente, que discutiu o diploma da Lei das Rendas, Angela Leong afirmou, ontem, em plenário que as suas opiniões não constam no documento. A revelação foi feita quando se discutia a obrigação dos contratos terem de ser reconhecidos por um notário.

“Acho que a comissão trabalhou mal. Eu confio totalmente no Dr. Leonel Alves e também no Dr. Vong Hin Fai. Mas durante dois anos, e já não sei quantas reuniões de comissão é que tivemos, e eu também não fui a todas, mas o que eu disse não consta no parecer”, afirmou Angela Leong, ontem na Assembleia Legislativa.

No entanto, a membro da AL não explicou a razão de ter assinado um documento com o qual se sentiu injustiçada.

Mais tarde, a empresária falou ainda da importância de discutir bem a proposta antes de ser aprovada: “Houve vários amigos no sector imobiliário que me abordaram e me questionaram se eu estava a regular bem da cabeça para estar a trabalhar nestas alterações. Os proponentes têm de ser ponderados, antes de tomar uma decisão”, sublinhou.

Angela Leong frisou igualmente que não fazia mal chumbar alguns do artigos da lei, em relação ao reconhecimento notarial: “Ontem [terça-feira] também houve artigos que não foram aprovados. Isto quer dizer que Chan Chak Mo foi um bocado incompetente”, apontou, numa tirada que fez rir o plenário, incluindo o visado.

“Mas a principal razão para os artigos terem sido chumbados foram pequenos pormenores com que as pessoas não concordam”, acrescentou, sobre o chumbo à proposta que queria obrigar os compradores de uma casa a assumirem o pagamento dos condomínios em dívida do vendedor.

