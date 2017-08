Alunos de Macau participam em campo de verão aeroespacial na capital chinesa

Cerca de 90 alunos do ensino secundário de Macau, Hong Kong, Taiwan e Singapura participaram no 24º Campo de Verão Aeroespacial Anual que decorreu em Pequim em meados do mês passado. Durante uma semana os alunos visitaram diversos museus relacionados com o tema do campo, tais como o Museu Aeroespacial da China, a Academia de Tecnologia do Espaço da China, o Museu de Ciência e Tecnologia da China, o Observatório Astronómico Nacional e a Academia das Ciências da China. O grupo visitou ainda locais históricos como a Cidade Proibida, a Grande Muralha da China e a Cidade Olímpica de Pequim.

