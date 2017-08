Rosa Coutinho Cabral galardoada com prémio de melhor realizador por “Coração negro”

A cineasta Rosa Coutinho Cabral foi galardoada com o prémio de melhor realizador no Krajina Film Festival 2017, na República Sérvia de Krajina, pela longa-metragem “Coração negro”, informou ontem a produtora do filme.

“Coração negro” estreou-se no passado mês de Maio, na Competição Nacional do festival IndieLisboa, e conta a história da vida de um casal que constrói uma casa na ilha do Pico, no lugar de São Miguel Arcanjo, cuja conjugalidade se vai desagregando à medida que avança a construção da casa.

Realizado por Rosa Coutinho Cabral, coautora do argumento com Tiago Melo Bento, o filme tem interpretação de Maria Galhardo, João Cabral e Miguel Borges.

Em 2013, Rosa Coutinho Cabral estreou “Arriverci Macau”, sobre o arquitecto Manuel Vicente, e, na temporada 2012/2013, com o Grupo de Teatro artivício, encenou a peça “Bartleby – Um Experimento de Melville”, que esteve em cena na LXFactory e no Teatro do Bairro, em Lisboa.

“Cães sem Coleira” e “Lavado em Lágrimas” são filmes anteriores da realizadora.

A primeira edição do Krajina Film Festival decorreu de 23 a 30 de Julho de 2017, segundo o site oficial do certame na internet.

A atribuição dos prémios deste certame na República Sérvia de Krajina – autoproclamada durante a década de 1990 -, ocorreu em Agosto, segundo os agradecimentos publicados na sua página na internet.