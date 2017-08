Novo Banco Ásia fecha semestre com prejuízos

O Novo Banco Ásia fechou o primeiro semestre do ano com um prejuízo de 5,53 milhões de patacas, indicam dados também publicados ontem em Boletim Oficial.

Segundo o balancete, o Novo Banco Ásia registou proveitos de 13,6 milhões de patacas e custos de 19 milhões de patacas.

No mesmo período de 2016, o banco registou prejuízos de 551 mil patacas.

Em Maio foi anunciado que o Novo Banco concretizou a venda de 75% do capital social do Novo Banco Ásia a um grupo de investidores liderado pela Well Link Group, com sede em Hong Kong, por 145,8 milhões de euros.