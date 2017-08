Mulher morre ao ser esfaqueada pelo marido

Uma mulher morreu durante a madrugada de ontem após ter sido esfaqueada pelo marido. Problemas familiares terão estado na origem de uma discussão entre o casal, revelou a Polícia Judiciária ao PONTO FINAL. O homem ligou à Polícia de Segurança Pública após cometer o crime e permaneceu no apartamento onde residia com o mulher no Istmo de Ferreira do Amaral até à chegada das autoridades. A vítima de 71 anos acabaria por falecer no hospital e o caso foi classificado como homicídio.

Segundo dados do Instituto de Acção Social divulgados ao PONTO FINAL, entre Outubro do ano passado e Março deste ano foram registados 68 casos de violência doméstica. 31 casos ocorreram entre Outubro e Dezembro de 2016 e os restantes 37 entre Janeiro e Março de 2017.