Mak Soi Kun quer fiscalização de autocarros mais apertada após acidente

Após o acidente de domingo, junto ao Edifício do Grande Prémio, com um autocarro da Nova Era, que resultou em oito feridos, o deputado Mak Soi Kun quer que as empresas de transportes públicas sejam controlas de forma mais eficaz.

“Se os motoristas de pesados já receberam formação profissional e têm mais consciência sobre a segurança e técnicas profissionais, qual é a razão de tantos acidentes de viação graves causados pelos motoristas?”, questionou.

“Sugiro que o Governo aperfeiçoe o funcionamento dos autocarros e a qualidade dos serviços e que aumente a consciência dos motoristas sobre a segurança na condução”, afirmou.

No território existem três operadoras de transportes públicas: TCM, Transmac e Nova Era.