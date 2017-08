Jimmy Barnes traz o rock australiano a Macau em Dezembro

É uma das vozes icónicas da Austrália e vem pela primeira vez a Macau mostrar o “rock and roll” que faz desde há quatro décadas, quando arrancou a sua carreira musical. Jimmy Barnes vai apresentar no território os temas que o levaram a bater recordes de vendas entre os artistas australianos que se dedicam a este género musical.

O percurso de Jimmy Barnes na música começou com a banda “Cold Chisel”, a qual deixou em 1984 para iniciar a carreira a solo com o álbum “Bodyswerve”, entrando rapidamente para o topo das tabelas. Dois anos mais tarde, o álbum “For the Working Class Man” tornou-se a sua assinatura enquanto artista e consolidou um lugar destacado nas referências musicais da sua geração.

“Freight Train Heart”, “Barnestorming” e “Two Fires” foram alguns dos temas que alcançaram o primeiro lugar dos tops, e as vendas do álbum “Soul Deep”, dedicado aos clássicos do R&B, atingiu quase um milhão de cópias.

O concerto terá lugar no Parisian Theatre pelas 20h do dia 9 de Dezembro. O preço dos bilhetes varia entre as 380 e as 780 patacas. E já podem ser adquiridos no Cotai Ticketing.