IPM quer desenvolver sistema de tradução entre português e chinês capaz de fazer frente ao tradutor do Google

O Laboratório de Tradução Automática do Instituto Politécnico de Macau (IPM), inaugurado no ano passado, encontra-se a desenvolver um sistema de tradução chinês-português e português-chinês que espera ser capaz de competir com o tradutor do Google. “O Google está a usar o inglês como a língua de mediação entre o chinês e o português mas nós não – e a nossa precisão é maior” disse Lei Heong Iok, presidente do IPM, à margem do “Concurso Mundial de Tradução Chinês-Português”.

“Nós esperamos agilizar a construção de um corpus de alta qualidade, nós esperamos ter entre 20 a 30 milhões de frases no próximo ano para podermos lançar alguns produtos preliminares e ajudar nos trabalhos de tradução dos serviços de turismo, economia e até no gabinete de comunicação social” disse Lei. O presidente do IPM revelou ainda que no decorrer da competição de ontem foram acumuladas “cerca de 10 milhões de frases”.

“Nós queremos competir com o Google e ver quem é mais preciso. O Google tem um bom serviço de tradução chinês-inglês e inglês-chinês, mas nós encontramos muitos problemas na tradução chinês-português e português-chinês. É aqui que nós temos a nossa vantagem e penso que temos condições para ficar à frente” disse Lei.

