Índice de propagação de mosquitos atingiu nível elevado

O índice de propagação de mosquitos (ovitrap) voltou a registar um valor de 64,1 por cento. Semelhante ao período homólogo do ano passado, a percentagem é considerada alta e revela a frequência de “Aedes albopictus”.

“O valor mais elevado observado na península de Macau foi registado nos bairros sociais da Areia Preta e Fai Chi Kei, com 71,4 por cento e 69,1 por cento, respectivamente. Nas Ilhas, o valor mais elevado foi registado em Coloane, atingindo os 88,5 por cento”, referem os Serviços de Saúde em comunicado.

A febre de dengue e a doença por vírus Zika são transmitidas por este mosquito que existe em Macau, “um pouco por todo o lado”. Com o aumento da temperatura e humidade no território, os Serviços de Saúde alertam os cidadãos para eliminarem com frequência as águas estagnadas.