Problemas financeiros e um pedido da namorada para que a relação chegasse ao fim estiveram na origem do incidente que levou um homem a saltar do edifício One Oasis com a filha de dois anos. A conclusão foi ontem apresentada pela Polícia Judiciária.

Ainda de acordo com os exames periciais à distância entre os corpos do pai e da filha, confirmaram-se as suspeitas que o homem saltou com a filha nos braços, depois de ter agredido a namorada à facada.