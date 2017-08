Detectado em bebé caso de infecção por enterovírus complicada por meningite

Os Serviços de Saúde detectaram um caso de infecção por enterovírus complicada por meningite numa bebé com 14 dias de idade, que nasceu de parto espontâneo no Hospital Kiang Wu no dia 26 do mês passado.

Os sintomas manifestaram-se dois dias mais tarde – febre e má circulação sanguínea –, tendo a bebé sido transferida para a Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais. Os resultados das análises laboratoriais “revelaram reacção positiva aos enterovírus, com diagnóstico de meningite enteroviral”, indicaram os Serviços de Saúde em comunicado.

O organismo apela aos pais, alunos e pessoal das instituições educativas, creches e lares para que adoptem medidas para prevenir esta infecção.