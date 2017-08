Componentes em risco da parede exterior do Sin Fong Garden serão demolidos brevemente

A representante dos proprietários do Sin Fong Garden, Macau Empresa Social, vai instalar “brevemente” andaimes e rede de vedação na parede exterior do edifício, para demolir os componentes daquela parede que “estão em situação de risco”. A preocupação relativamente à segurança das janelas e componentes exteriores partiu da população.

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSOPT) “prestará o apoio necessário à Macau Empresa Social, no intuito de melhor implementar as respectivas medidas de segurança, acelerar as tramitações administrativas necessárias e apresentar os respectivos pareceres técnicos”, lê-se em comunicado do organismo.

O prédio foi evacuado em 2012 por se encontrar em risco de derrocada, depois de um incidente com pilares danificados. Deixou aproximadamente duas centenas de proprietários lesados à espera de resolução para o problema.