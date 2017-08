Chui Sai On envia condolências ao governo e à população de Sichuan

O Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, enviou uma carta às autoridades de Sichuan manifestando a solidariedade do Governo e da população de Macau, na sequência do sismo registado na zona de Jiuzhaigou.

A mensagem, dirigida ao secretário do Comité Provincial do Partido Comunista Chinês em Sichuan, Wang Dongming, e ao governador da província, Yin Li, lamenta as vítimas e os prejuízos causados pelo “enorme desastre natural”. Chui Sai On expressou ainda “máximo respeito para com o pessoal e voluntários que participam de forma empenhada e dedicada nos trabalhos de salvamento e socorro”.