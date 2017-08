Au Kam San: só génio da lâmpada de Aladino pode cumprir promessa do Executivo

A promessa feita pelo governo de abrir uma escola em Seac Pai Van a tempo do ano lectivo 2018/2019 está em vias de não ser cumprida. O caso foi levado ontem à Assembleia Legislativa pelo deputado Au Kam San.

“Segundo o compromisso das autoridades, em Janeiro do ano passado, a escola de Seac Pai Van ‘vai entrar, gradualmente, em funcionamento a partir do ano lectivo de 2018/2019’, isto é em Setembro de 2018. Só faltam 14 meses, assim sendo, só se for o génio da lâmpada de Aladino a trazer directamente uma escola, senão todos sabem que isso é impossível”, afirmou o deputado pró-democracia.

Segundo o membro da AL, apesar das dificuldades de que as crianças se queixam para irem de Seac Pai Van para uma escola na Taipa ou em Macau, o local onde vai ser construída a escola continua “intacto” e “parece um mato, cheio de ervas”.