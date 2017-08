Acidente entre taxista e carrinha acaba com cenas de violência

Um acidente em que uma carrinha branca bateu por trás num táxi acabou com cenas de pancadaria. Num vídeo colocado a circular nas redes sociais, o taxista, já com alguma idade, é agredido por um condutor mais jovem, que alegadamente conduzia a carrinha.

Apesar da cena ter acontecido durante o dia e haver várias pessoas a assistirem, ninguém interveio para serenar os ânimos, e o taxista depois de levar um soco na cara e cair no chão, teve mesmo de fugir do local, para evitar sofrer mais agressões.

O local do acidente foi a Estrada do Arco, que fica nas imediações do Comissariado Policial n.º 2 da Polícia de Segurança Pública. O PONTO FINAL contactou a PSP, que até à hora do fecho não revelou se ia investigar o caso, ou se tinha sido apresentada queixa.