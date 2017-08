Selecção feminina perde por 3-0 diante Singapura

A selecção feminina de futebol perdeu por 3-0 diante de Singapura, num encontro em que sofreu um golo no primeiro tempo e dois na segunda parte. O jogo de carácter particular foi disputado no Estádio Jalan Besar, em Singapura, na segunda-feira à noite.

A formação da casa mostrou ser superior ao longo dos 90 minutos, mas as jogadoras do território tiveram o mérito de não se deixarem desorientar, mesmo quando sofreram o primeiro tento.

Aliás, foi só aos 40 minutos, quando o intervalo já se aproximava, que as jogadoras orientadas por Jin Wei sofreram o primeiro golo. Mérito da capitã de Singapura, Izyani Noorghani, que foi a responsável pelo 1-0.

O intervalo foi amigo da selecção de Macau que regressou ao relvado de mais forma organizada e a defender melhor. Porém, aos 79 minutos, Lim Li Xian, de Singapura, conseguiu fazer o 2-0. Menos de dez minutos depois, quando o cronómetro indicava os 87, chegou o último golo da partida, desta feita por Wang Zhen Zhu.

No final do encontro, Jin Wei considerou que a equipa teve uma prestação satisfatória, principalmente devido às melhorias defensivas no decorrer da segunda parte. Ao portal da Associação de Macau de Futebol, Jin Wei sublinhou ainda que se notou uma melhoria ao nível da marcação e que o encontro foi muito útil para que as atletas desenvolvam ritmo competitivo e ganhem experiência nos jogos internacionais.