Registo da marca “Trump” em Macau serviu para proteger  direitos de propriedade

O registo da marca “Trump” em Macau teve como objectivo proteger os direitos de propriedade intelectual da empresa, explicou a Trump Organization num comunicado enviado à CNN.

A companhia disse que “há mais de 20 anos” que tem vindo a “proteger os direitos de propriedade intelectual em todo o mundo, principalmente nas jurisdições onde as violações às marcas registadas são galopantes”. Os pedidos de registo da marca em Macau “representam simplesmente uma continuação destes esforços”.

A notícia de que o Governo da RAEM tinha aprovado o registo de quatro marcas pela empresa DTTM Operations LLC, com a morada na Trump Tower em Nova Iorque, foi avançada na segunda-feira pelo South China Morning Post. Esta não foi a primeira vez que o presidente norte-americano registou com sucesso a sua marca em Macau mas só agora o conseguiu fazer no sector ligado ao jogo. As restantes áreas visadas referem-se ao imobiliário, construção, conferências e alimentação e bebidas.