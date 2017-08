MGM está a construir “primeiro teatro dinâmico da Ásia”

A sala de espectáculos do novo empreendimento do MGM poderá adoptar 10 modelos diferentes para apresentação de concertos, lançamento de produtos, filmes e “talk shows”. Num mural composto por luzes LED e com a dimensão de três campos de ténis serão projectadas, em tempo real, as reacções do público através de um sistema de vídeo em alta resolução.

O primeiro “teatro dinâmico da Ásia” vai ser construído no novo MGM Cotai, anunciou ontem a empresa. A sala de espectáculos vai poder ser configurada de 10 maneiras diferentes para apresentar desde concertos, desfiles de moda, filmes, “talk shows”, lançamento de produtos e também simular o ambiente de uma discoteca. Uma das valências do novo espaço passa pela captura das reacções do público através de um sistema de vídeo em alta resolução, que são depois projectadas em tempo real na parede composta por luzes LED (diodo emissor de luz). Esta terá o tamanho de três campos de ténis e será composta por um ecrã com 900 metros quadrados e 29 milhões de pixéis. De acordo com a MGM, este teatro será o primeiro do mundo a apresentar estas características.

A empresa anunciou também que no espaço serão apresentados três espectáculos residentes produzidos pela Scéno Plus, empresa responsável pelo projecto do MGM Theatre. Dois deles foram já anunciados: “The Experience” (A Experiência) e “Destiny” (Destino). O primeiro, “inspirado pela alma de Macau, é uma sinfonia de 10 minutos, ao mesmo tempo desafiante e harmoniosa, que demonstra a destreza arquitectónica e de engenharia do teatro” escreve o MGM em comunicado. Por outro lado, “o ‘Destiny’ é uma produção teatral imersiva, emocionante e repleta de acção inspirada no conceito de jogos de televisão e videojogos de aventura”.

A área da plateia reconfigurável foi desenvolvida pela GALA Systems, empresa especializada em auditórios multiusos. Já as cadeiras do público foram concebidas e produzidas pela Poltrona Frau, fabricante italiana de mobiliário e responsável pela produção dos assentos para os carros da Ferrari.

De forma a preparar a equipa de técnicos que vão operar as novas instalações, um grupo de 10 funcionários viajou até Los Angeles, Estados Unidos da América, para uma formação intensiva. Os técnicos visitaram a empresa VER, responsável pelo fornecimento dos painéis LED que compõem a parede do teatro.

O MGM Theatre está a ser construído há mais de dois anos e quando for completado terá capacidade para acolher até duas mil pessoas e apresentar uma configuração em 360°. Já o MGM Cotai está previsto ser inaugurado no último trimestre do corrente ano.