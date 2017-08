Inundações nas Portas do Cerco causadas por trovão que afectou sistema eléctrico

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) revelou que as inundações no túnel das Portas do Cerco foram causadas por uma estação elevatória de águas pluviais na proximidade, “danificada por um trovão que afectou o sistema eléctrico total”, registando-se uma paragem eléctrica e a electricidade foi interrompida.

Foi por este motivo que o parque Municipal Dr. Sun Yat-sen e o Bairro Artur Tamagnini Barbosa registaram inundações. A estação elevatória não conseguiu tratar atempadamente a quantidade de água adicional, que acabou por escorrer para o túnel.

O organismo afirmou, em comunicado, que irá melhorar os equipamentos de prevenção de inundações, nomeadamente “as estações elevatórias de águas pluviais e o sistema de supervisão, para diminuir a possibilidade de ocorrência de inundações durante os períodos de chuva intensa”. O compromisso surge na sequência de inundações “graves” que ocorreram, no Domingo, em vários pontos da cidade, nomeadamente no túnel rodoviário das Portas do Cerco.

“O IACM planeia a aquisição de equipamentos para produzir electricidade de reserva para todas as estações elevatórias, sendo a estação das Portas do Cerco a primeira onde será instalado o equipamento”, garante o organismo em nota de imprensa. As medidas de fiscalização serão reforçadas, bem como o envio de mensagens de aviso de interrupção de electricidade para elevar a eficiência dos trabalhos no acompanhamento de emergências.