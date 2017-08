Índice global de preços da habitação regista subida de 3,7 por cento

O índice global de preços da habitação foi de 253,0 no segundo trimestre de 2017, o que representa, em termos trimestrais, um acréscimo de 3,7 por cento. De acordo com os dados ontem facultados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), foram registados aumentos em cinco trimestres consecutivos. Segundo a DSEC, o índice de preços de habitações da Península de Macau (253,7) e o índice da Taipa e Coloane (249,9) subiram 3,6 e 4,3 por cento, respectivamente, em termos trimestrais.

Já o índice de preços de habitações construídas (259,6) cresceu 4,4 por cento em termos trimestrais, nomeadamente, o da Península de Macau (246,7) e o da Taipa e Coloane (318,2) que registaram uma subida de 4,5 e 4,0 por cento. Por fim, o índice de preços de habitações em construção (247,2) aumentou 6,0 por cento em termos trimestrais.

“Em termos do ano de construção, os índices de preços de habitações construídas de todos os escalões dos anos de construção cresceram em termos trimestrais, nomeadamente, o índice do escalão inferior ou igual a 5 anos de construção (241,0) e o índice do escalão dos 11 aos 20 anos de construção (263,6) tiveram os acréscimos mais elevados, isto é, 6,6 e 4,9 por cento, respectivamente”, adianta ainda a DSEC.