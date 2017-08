IC lança três programas de apoio às associações culturais locais

O Instituto Cultural (IC) vai lançar, no início do próximo mês, três esquemas de apoio financeiro destinados a associações culturais locais sem fins lucrativos para a realização de actividades artísticas. As candidaturas ao “Programa de Apoio Financeiro para Actividades/Projectos Culturais”, ao “Programa de Formação de Recursos Humanos na Gestão Cultural e das Artes” e ao “Programa de Subsídios à Arte da Comunidade” para o próximo ano vão estar disponíveis entre 6 e 11 de Setembro deste ano.

O “Programa de Apoio Financeiro para Actividades/Projectos Culturais” destina-se a apoiar as artes visuais, dança, música, ópera, património cultural e cultural imaterial de Macau, estudos literários e académicos, filmes, arte multimédia e indústrias culturais e criativas.

Por seu turno, o “Programa de Formação de Recursos Humanos na Gestão Cultural e das Artes” pretende “contribuir para o desenvolvimento estável e sustentável dos grupos artísticos e culturais locais e para o estímulo da formação de gestores profissionais nestas áreas” escreve o IC em comunicado. As áreas visadas por este esquema de apoio passam pelo planeamento, coordenação, gestão de eventos e gestão técnica nos domínios da arte e cultura.

Já o “Programa de Subsídios à Arte da Comunidade” procura “gerar mais oportunidades de comunicação ao longo do processo de produção artística, assim como criar laços entre as comunidades e aproximar as artes e a comunidade” explica o IC.