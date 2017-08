Governo assegura que 34 auto-silos terão pagamento electrónico ainda este ano

A deputada Ella Lei questionou o Governo sobre quando será instalado o sistema de pagamento electrónico nos 44 auto-silos públicos. O director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) assegura que, ainda este ano, 34 dos parques serão dotados com este sistema. Lam Hin San alega que o organismo tem vindo a encorajar a concessionária a introduzir um sistema aplicável a todos os cartões electrónicos, e garante que vai acompanhar o processo.

A deputada Ella Lei interpelou o Executivo sobre o facto de, actualmente, apenas 25 dos 44 auto-silos públicos de Macau disporem de pagamento por meio de cartão electrónico, sendo apenas seis os que aceitam os dois dois tipos de cartões mais utilizados em Macau. A parlamentar recorda que o Governo garantiu que iria proceder à instalação do sistema de pagamento electrónico nos restantes auto-silos e questiona se tal será concretizado ainda este ano. O director da DSAT assegura que são já 28, os auto-silos sob a sua gestão que dispõem de pagamento electrónico, número que deverá ascender a 34 ainda em 2017.

“Apenas 25 dos actuais 44 auto-silos públicos de Macau dispõem de pagamento por meio de cartão electrónico, sendo ainda de apenas seis o número de auto-silos públicos onde são aceites os dois tipos de cartões de pagamento electrónico mais utilizados em Macau. Trata-se de uma situação que constitui um incómodo para os condutores, para além de afectar a eficiência do funcionamento dos auto-silos”, considerou Ella Lei, em interpelação escrita.

Numa primeira questão a parlamentar, da ala laboral, começa por assinalar que o Governo afirmou “que ia proceder à instalação do sistema de pagamento electrónico nos restantes 19 auto-silos”, que passariam a aceitar os modelos de cartão mais utilizados em Macau. E pergunta: “O Governo vai concluir o referido trabalho de instalação dentro deste ano?”.

A resposta chega de Lam Hin San, o director da DSAT explica que “actualmente, existem 28 parques públicos sob a administração do DSAT facilitados com o sistema de pagamento electrónico, estima-se que os parques públicos (com facilidades de pagamento electrónico) vão chegar aos 34 este ano, e os restantes realizarão a instalação dos sistemas de forma ordenada”. O director do organismo alega ainda que a DSAT tem vindo a encorajar a empresa concessionária “a introduzir o sistema de pagamento aplicável a todos os tipos de cartões electrónicos, e vai cooperar com a instalação e o ajustamento do sistema”.

A deputada – que nas eleições legislativas de 17 de Setembro tentará assegurar um lugar no hemiciclo pela via directa -, assinala que o contrato de exploração de lugares de estacionamento tarifado nas vias públicas “determina que a concessionária terá que substituir todos os parquímetros de Macau por outros que aceitem, para além de moedas, dois ou mais tipos de cartão de pagamento electrónico”. Porém, acrescenta, “nos novos parquímetros que foram instalados agora pela concessionária apenas se pode utilizar um tipo de cartão de pagamento electrónico, o que não está de acordo com o definido no contrato”. O que leva a parlamentar a questionar: “O Governo vai obrigar a empresa concessionária a cumprir o contrato, assegurando que os novos parquímetros possam aceitar o pagamento de dois ou mais tipos de cartão de pagamento electrónico?”.

Lam Hin San esclareceu que a Macau Forehap Parking Management Ltd tem vindo a actualizar “ordenadamente as instalações e o sistema dos medidores”, e que a DSAT “continuará a acompanhar o progresso e tentará terminar com antecedência ou antecipadamente”. O responsável lembra que “a empresa deve terminar a actualização de todo o sistema de cobrança para o sistema de pagamento estipulado antes da empresa terminar os seus 24 meses de serviços, antes de 30 de Abril do próximo ano”.