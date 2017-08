GAES esclarece credenciação de profissionais

O Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) realiza, a partir deste fim-de-semana, sessões de esclarecimento sobre a credenciação de profissionais, nomeadamente nas áreas de Medicina, Farmácia, Direito e Serviço Social. Este ano, o GAES acrescenta sessões nas áreas de Contabilidade e Auditoria.

A iniciativa arranca no Sábado, no Centro de Saúde da Areia Preta, com uma sessão de esclarecimento relacionada com Medicina e Farmácia. Estarão presentes como oradores representantes dos Serviços de Saúde, que irão abordar a situação actual de credenciação dos profissionais.

Nos dias 13 e 19, é a vez dos representantes da Associação dos Advogados de Macau, do Instituto de Acção Social e da Comissão de Registo dos Auditores e dos Contabilistas falarem sobre os assuntos da credenciação, as exigências das habilitações académicas e os requisitos da credenciação.

As sessões serão conduzidas em cantonense, contudo pode ser disponibilizada interpretação simultânea para língua portuguesa caso os interessados se registem até ao final do dia de hoje.