DSPA admite duas candidaturas para os serviços de manutenção da ETAR da Taipa e do aeroporto

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) recebeu ontem cinco propostas para o concurso público dos serviços de “Operação e Manutenção para as Estações de Tratamento de Águas Residuais da Taipa e do Aeroporto Internacional de Macau”. Depois de apreciadas pela Comissão do Acto Público, foram admitidas duas propostas. Foi ainda admitida uma proposta condicionalmente e foram excluídas duas outras, “cujos preços variam entre 184,800,000 patacas e 233,600,000 patacas”.

De acordo com um comunicado da DSPA, o prazo do contrato dos serviços de “Operação e Manutenção para as Estações de Águas Residuais da Taipa e do Aeroporto Internacional” é de 5 anos. À empresa adjudicatária caberá prestar serviços de operação e manutenção nas Estações de Águas Residuais da Taipa e do Aeroporto Internacional, o que inclui “a substituição dos equipamentos obsoletos destas estações, assim como proceder à modernização do sistema de desodorização da ETAR da Taipa”.