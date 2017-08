De chef de Dim Sum a escultor de figuras em massa

Inaugurou ontem na galeria Fantasia 10 a exposição de Lam Iok Hoi, escultor de figuras em massa, de 68 anos. A mostra, que ali se mantém até 8 de Novembro, reúne 32 modelos de massa que incluem a dança do dragão embriagado ou o Zhong Kui embriagado, figura da mitologia chinesa, tradicionalmente considerada como um combatente de fantasmas e seres doentios.

Aos 15 anos, o mestre Lam começou a fazer Dim Sum e aos 40 anos começou a esculpir figuras em massa. Lam Iok Hoi recorda-se de como começou a modelar a massa: “Eu não aprendi com ninguém, porque eu tenho feito Dim Sum, mas em Macau, e é tão pequeno, ninguém sabe sobre mim. Eu queria fazer algo para que as pessoas conhecessem a minha especialidade, então levei a farinha para casa, às vezes lia livros e fui aprendendo”.

Lam visitou a produção da Festa Imperial Manchu Han na década de 1970, a festa incluiu os padrões do dragão e da fénix esculpidos em vegetais e frutas, e foram modelados os “Oito Imortais”, o que lhe permitiu adquirir conhecimentos.

Lam diz não ser um artista: “Eu apenas gosto disto e brinco com isso, na verdade eu não sou um artista, eu simplesmente absorvo a essência dos artistas de elite nacionais e exploro o ofício por mim mesmo”. Nos seus modelos em massa, o artesão tenta sempre adicionar as características particulares de Macau: “Eu faço os modelos baseados nas danças macaenses, a dança do dragão embriagado nas corridas dos Barcos-Dragão”.

Lam Iok Hoi expressa um desejo: “Quero que as pessoas vejam que Macau tem talento para fazer figuras de massa, e espero ter novas pessoas para aprender isto, para que herdem a cultura da modelagem em massa”.

A modelagem em massa integra o património de cultural intangível nacional. As esculturas em massa de Lam Iok Hoi incluem figuras, animais, plantas em estilo de arte popular e o dragão chinês, dança do dragão embriagado, os oito imortais, e figuras de “Jornada para o Ocidente”, uma novela chinesa publicada no século XVI, durante a dinastia Ming.

A exposição encontra-se no salão A01 da galeria Fantasia 10, e pode ser visitada das 11 às 18 horas, encerrando às segundas-feiras. A entrada é livre. EG